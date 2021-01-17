Выпуск экопосуды из льна и соломы откроют на оборонном химкомбинате под Тулой

ТАСС, 17 января. Алексинский химкомбинат в Тульской области, который производит боеприпасы, вооружение, их составные части и входит в Научно-образовательный центр (НОЦ) "ТулаТех", до 2024 года освоит выпуск экологически чистой биоразлагаемой посуды. Для ее изготовления планируется использовать целлюлозосодержащее сырье, в том числе лен и солому, рассказали ТАСС в министерстве промышленности и науки региона.

"В рамках деятельности НОЦ есть четыре направления, в том числе экология и биотехнологии - "Экобиотех". Одним из проектов, которые реализуются по этому направлению, является организация на Алексинском химическом комбинате автоматизированного производства биоразлагаемых изделий из целлюлозосодержащего сырья. Будет использоваться древесное и растительное сырье - лен, солома", - сказали в региональном ведомстве.

Экопосуда из биоразлагаемых материалов, по данным министерства, в перспективе может полностью заменить продукцию из искусственных полимеров. Целлюлоза изготавливается по безхлорной технологии, поэтому конечная продукция безвредна для человека, проект также предполагает освоение выпуска самой целлюлозы как основного сырья. "Алексинский химкомбинат - одно из ведущих оборонных предприятий региона, развивающих в рамках НОЦ линию диверсификации. Завершить работу над проектом выпуска биоразлагаемой посуды планируется в течение четырех лет", - отметили в областном Минпромнауки.

Проект находится в стадии проработки, объемы выпуска нового вида продукции будут определены позже, добавили в министерстве.

Алексинский химический комбинат является федеральным казенным предприятием, специализируется на выпуске полимерных и композитных материалов двойного и гражданского назначения. Продукция используется в автомобильной, горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, аэрокосмической отраслях, атомной промышленности, судостроении. Основное направление работы предприятия - производство боеприпасов, вооружения и их составных частей, находящихся в сфере национальных интересов Российской Федерации.

НОЦ "ТулаТех" создан в Туле в ноябре 2020 года по нацпроекту "Наука", он специализируется по четырем направлениям: вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. В рамках этих направлений сформировано 12 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры. На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2024 года запланировано направить более 10 млрд руб. внебюджетных средств, создать более 3 тыс. рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тыс. патентов. По итогам работы НОЦ региональные власти рассчитывают увеличить темпы экономического развития области, долю высокотехнологичной продукции.