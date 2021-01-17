В Карачаево-Черкесии в 2024 году закупят семь мобильных культурных центров

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Семь передвижных культурных центров - автоклубов - появятся в 2024 году по нацпроекту "Культура" в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщил министр культуры КЧР Зураб Агирбов.

"В рамках нацпроекта "Культура" в России развивается оригинальная программа по обеспечению регионов передвижными культурными центрами - автоклубами. В небольших и отдаленных населенных пунктах, там, где нет Дома культуры или концертного зала, на помощь должен прийти автоклуб. Согласно целям регионального проекта, в 2024 году республика получит семь автоклубов", - рассказал Агирбов.

По его словам, в таком мобильном центре можно проводить любые культурно-массовые мероприятия. Автоклуб легко трансформируется в концертную площадку, он оборудован световым, аудио- и видеооборудованием. Машины будут оснащены дизель-генераторами, а также автономными источниками электроэнергии. Кроме того, могут быть организованы онлайн-трансляции культурных мероприятий.

Цель национального проекта - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.