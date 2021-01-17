Линейку функциональных продуктов питания разработают на базе НОЦ в Белгороде

ТАСС, 17 января. Линейку функциональных и обогащенных дополнительными ингредиентами продуктов питания разработают на базе научно-образовательного центра в Белгороде, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). Ученые вуза уже получили два патента на соответствующую технологию и рецептуру и намерены и дальше развивать это направление.

"Получены два патента на технологию производства и рецептуру повышающего иммунитет десерта с наноструктурированными добавками. В рамках работы НОЦ будет разработана линейка функциональных продуктов с разными добавками, что позволит производить десерты не только с разными вкусами, но и с разными свойствами, влияющими на организм", - сказали в пресс-службе.

Первый патент позволит увеличить биологическую ценность продукта на основе смоквы за счет добавления в ее состав сухого экстракта эхинацеи, который богат железом, кальцием, селеном, кремнием, что поможет в профилактике болезней ЖКТ и онкологии. Второй патент ученые вуза совместно с профессором Александром Кролевцом из Регионального открытого социального института Курска получили на технологию изготовления десертов с добавлением без ущерба для вкуса аралии маньчжурской - растения, которое помогает усилить выносливость, повысить физическую активность и иммунитет.

"Каждое изменение рецептуры патентуется. Коррекция химического состава многих десертов будет способствовать увеличению содержания витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, разработанная учеными технология в отличие от традиционных не требуют добавления сахара. Это позволит употреблять функциональные продукты питания людям, которые страдают от сахарного диабета, болезней обмена веществ и эндокринных заболеваний.

О нацпроекте

Научно-образовательный центр "Инновационные решения в АПК" создан в Белгородской области в 2019 году для реализации национального проекта "Наука" в партнерстве с крупными агрохолдингами. Среди основных задач центра ускоренная разработка технологий мирового уровня в соответствии с приоритетами научно-технологического развития России и ее перехода к высокопродуктивному сельскому хозяйству.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина 2018 года. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.