На юге Приморья построят новые водоводы для улучшения качества воды

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Специалисты построят более 25 километров новых водоводов в поселках Зарубино и Славянка на юге Приморья по региональному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Это позволит значительно повысить качество воды на этих территориях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

Поселки Зарубино и Славянка находятся в Хасанском районе на юге Приморья. Здесь живут около 14,7 тыс. человек, а в теплое время года бухты и базы отдыха рядом с этими поселками становятся популярным местом, куда приезжают не только из других районов Приморья, но и со всего Дальнего Востока. Весной 2020 года в Славянку из США перебазировали плавучий космодром "Морской старт". В Зарубино действует крупный морской порт бухты Троицы.

Старые сети здесь пришли в негодность, и постоянное латание не спасало от перебоев с водой. Качество воды было признанно неудовлетворительным. Прокладка новых водоводов должна решить эту проблему. Ранее во время рабочей поездки в Санкт-Петербург губернатор Олег Кожемяко сообщил журналистам, что регион будет перенимать передовые технологии очистки воды, которые применяет "Водоканал Санкт-Петербурга". В пресс-службе "Приморского водоканала" ТАСС пояснили, что "Водоканал Санкт-Петербурга" - единственное предприятие в России, которому удалось полностью решить проблему утилизации осадка сточных вод.

"В 1997 году там построили первый завод по сжиганию. В результате с 2007 года в Петербурге весь осадок утилизируется. Утилизация осадка подобным образом должна стать второй частью проекта по модернизации системы водоотведения Владивостока. При таком методе утилизируется 100% обезвоженного осадка", - сказали в пресс-службе "Примводоканала".

Содержание вредных компонентов в очищенных газах, образующихся при сжигании осадка, соответствует нормативам РФ и Евросоюза. Образующийся пар возможно использовать для выработки электроэнергии. Тепло, отводимое от дымовых газов, используется для горячего водоснабжения и отопления. Как пояснили в пресс-службе "Примводоканала", первая часть модернизации системы водоотведения во Владивостоке - это реконструкция сетей канализации города, которая находится в завершающей стадии.

Запуск очистных сооружений

Сейчас во Владивостоке действуют три комплекса очистных сооружений открытого типа. На острове Русском работают очистные сооружения закрытого типа, которые очищают отведенные стоки бытовой канализации перед тем, как они попадут в акваторию. На всех очистных сооружениях используются несколько технологий очистки: механическая, с помощью решеток и песколовок, биологическая, ультрафиолетовое обеззараживание и другие. Сейчас очистку проходят более 80% стоков от общего объема водопотребления, чтобы завести на очистные сооружения все стоки, ведется реконструкция канализационных сетей города.

"Примводоканал" производит до 400 тыс. кубометров питьевой воды в сутки, она поступает из поверхностных водохранилищ и скважин. Для того, чтобы сохранить экосистему на территории гидроузлов, дно водохранилищ очищается от загрязнений естественным способом, с помощью специальных пород рыб, которые съедают излишнюю подводную растительность.

"Отслеживается качество воды на всех этапах очистки - после отстойников, после скорых фильтров, в резервуарах чистой воды, где производится конечный отбор проб воды после очистки, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода и затем в контрольных точках распределительной сети. В зависимости от показателей качества исходной воды и качества воды на этапах очистки принимаются решения по использованию реагентов, по оптимальным их дозам. На каждой площадке очистных сооружений работают установки ультрафиолетового обеззараживания воды, которые гарантируют ее безопасность в эпидемическом отношении", - сообщили в пресс-службе предприятия.

В 2010 году на очистных сооружениях Артемовского гидроузла, который поставляет порядка 70% всего объема воды во Владивосток, Артем и Надеждинский район, специалисты смонтировали автоматизированную систему оперативного биомониторинга за загрязнением воды. "В качестве "биосолдат" в этой системе служат двустворчатые моллюски (по аналогии с петербургскими раками), которые захлопывают свои раковины в случае попадания в воду загрязняющих веществ. Все данные передаются на компьютеры в диспетчерскую службу", - рассказали в пресс-службе.

Система позволяет в режиме онлайн проводить биомониторинг качества воды в водохранилище и оперативно принимать меры, чтобы не допустить загрязнения централизованной системы водоснабжения. Водоснабжение Владивостока и пригорода осуществляется из трех водохранилищ сразу. В случае поступления сигнала о некачественной воде с одного из водоисточников, подача оттуда прекращается и идет с двух других. Но такого сигнала о несоответствии пока ни разу не было, отметили в пресс-службе.

О нацпроекте

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.