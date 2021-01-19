Мурашко сообщил о реализации в полном объеме нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Реализация нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году проходила в полном объеме, его кассовое исполнение превысило 96%. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Национальный проект реализовывался в полном объеме. Не снизилось по сравнению с 2019 годом кассовое исполнение, оно составило более 96% по регионам, включая направление по сердечно-сосудистым заболеваниям, по онкологическим", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.