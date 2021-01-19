Минфин сообщил, что бюджет на нацпроекты в 2020 году исполнен на 97,4%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Исполнение расходов федерального бюджета на нацпроекты за 2020 год составило, по предварительным данным, 97,4% или 2,149 трлн рублей, сообщает Минфин.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 января 2021 года - составило 2,149 трлн рублей или 97,4% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.

Лидерами по исполнению расходов на 1 января являются нацпроекты "Жилье и городская среда" - 99,7% и "Наука" - 99,2%, а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 99,4%.

Кроме того, наиболее эффективными проектами по исполнению расходов стали нацпроекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 98,8%, "Производительность труда и поддержка занятости" - 98,7%, "Культура" - 98,5%, "Демография" - 98%, "Международная кооперация и экспорт" - 97,6% и "Экология" - 97,6%.

Самые низкие показатели у нацпроектов "Цифровая экономика" - 97%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 96,9%, "Здравоохранение" - 96,2% и "Образование" - 86,4%.