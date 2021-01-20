В Якутии будут ежегодно проводить авиамониторинг численности белых медведей в заповеднике

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Авиамониторинг численности белых медведей на территории заповедника "Медвежьи острова" в Якутии станет ежегодным, сообщил в среду ТАСС Аркадий Семенов - директор национального парка "Ленские столбы", куда заповедник входит как структурное подразделение.

"В прошлом году мы с авиакомпанией "Полярные авиалинии", Институтом биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН и Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии провели первый совместный авиамониторинг популяции численности белых медведей на территории заповедника. В этом году также запланировано проведение авиамониторинга, мы будем делать это ежегодно", - сказал Семенов.

Он отметил, что с 2019 года, когда нацпарк "Ленские столбы" получил федеральный статус, на укрепление материально-технической базы национального парка и заповедника "Медвежьи острова" из федерального бюджета направлено около 220 млн рублей. Эти средства выделены в рамках нацпроекта "Экология".

"Благодаря поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ мы закупили около 150 единиц техники для работы на особо охраняемых территориях. Мы оснастили природный заповедник "Медвежьи острова" средствами связи, видеофиксации, GPS-навигации, фотоловушками, закупили спецтехнику повышенной проходимости (снегоболотоходы, снегоходы, автомобили УАЗ "Патриот" и "Фермер"). На сегодняшний день на территории заповедника трудятся 20 человек, в том числе 11 государственных инспекторов", - добавил Семенов.

Постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" в Нижнеколымском районе Якутии было подписано правительством РФ в июле 2020 года в рамках национального проекта "Экология". Заповедник охватывает дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Заповедник позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей, птиц и среду их обитания. В частности, архипелаг Медвежьи острова является одним из основных мест формирования родовых берлог белых медведей на территории Якутии.

Национальный проект "Экология" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.