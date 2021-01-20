В Хабаровском крае к участию в фестивалях ЗОЖ привлекут около 30 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае в текущем году проведут фестивали здорового образа жизни в городах и поселениях, к участию в которых привлекут около 30 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель краевого молодежного центра социального воспитания и здоровья Кирилл Клименко.

"Одна из задач национального проекта "Демография" - сокращение смертности трудоспособного населения, увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни. Этого сложно добиться, действуя только развитием системы здравоохранения, важно менять отношение к своему здоровью в сознании людей. Этому как раз способствуют мероприятия профилактического характера, где одними из наиболее эффективных являются фестивали здорового образа жизни. В этом году к участию в таких фестивалях привлечем около 30 тыс. человек", - сказал Клименко

Эта работа ведется совместно с центром медицинской профилактики Минздрава Хабаровского края. По словам Клименко, в этом году фестивали здорового образа жизни планируется провести в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в районных центрах и поселениях Бикинского, Вяземского, Хабаровского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Амурского, Ванинского, Солнечного, имени Лазо районов.

В прошлом такие мероприятия тестово уже провели на нескольких площадках в Хабаровске, Советской Гавани, Ванино, Амурске и в поселке Солнечный. Сотрудники центров приезжали в поселения и в течение одного или нескольких дней проводили фестивали, во время которых жители участвовали в разных состязаниях, проходили полосу препятствий, играли в лазертаг.

Помимо этого, для участников фестивалей проводили лекции о здоровом образе жизни, а также люди получали возможность проверить состояние организма в специальных "точках здоровья". Специалист рассчитывал для желающих индекс массы тела, измерял давление, проверял уровень холестерина и глюкозы, давал рекомендации по изменению рациона и увеличению двигательной активности. Расчеты и рекомендации отправлялись людям на электронную почту, раздавались буклеты с информацией о здоровом образе жизни. "Фестивали получили хороший отклик у населения в прошлом году. Для некоторых районов, как отмечали люди, это был настоящий праздник, какие проводятся не часто. Охват в прошлом году составил более 15 тыс. человек", - сказал руководитель центра медицинской профилактики Артем Москвин.

Национальный проект "Демография" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".