Около 300 семей на Колыме получат финансовую поддержку

ТАСС, 20 января. Около 300 семей в Магаданской области в этом году заключат социальный контракт и получат финансовую поддержку со стороны государства. Таким способом власти региона намерены снизить уровень бедности на Колыме, сообщили в среду ТАСС в министерстве внутренней, молодежной и информационной политики области.

"Работа ведется по нацпроекту "Демография". В этом году Магаданская область получит около 75 млн рублей на предоставление финансовой поддержки по соцконтрактам. Всего такую поддержку в этом году получит около трех сотен семей", - сообщили в ведомстве.

По информации областных властей, контракты будут заключаться с теми, кто нуждается в получении дополнительного профессионального образования по востребованным в регионе направлениям или в переобучении. Также финансовую поддержку могут получить граждане, которые ищут работу или собираются открыть собственное дело, а также планируют вести подсобное хозяйство.

"Социальный контракт заключается на срок от 3 месяцев до года с гражданами и семьями со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Благодаря такому контракту семья получает пособие, сумма которого зависит от многих факторов. Сколько всего семей заключило соцконтракты в 2020 году, сейчас уточнить не получится. Но можно сказать, что в этом году таких семей будет больше. К примеру, за всю первую половину 2020 года соцконтракты заключили всего лишь несколько десятков семей", - рассказали в ведомстве.

Нацпроект "Демография" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Он был рассчитан на 2019-2024 годы, но в дальнейшем был продлен до 2030 года, как и остальные нацпроекты. Включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".