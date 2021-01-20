Свалка во Владимирской области, на которую жаловались Путину, прекратила прием отходов

ВЛАДИМИР, 20 января. /ТАСС/. Прием и размещение отходов прекращены на Александровской городской свалке во Владимирской области, на которую местные жители в 2018 году пожаловались в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщила в среду глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

"На сегодняшний день объект включен в территориальную схему по обращению с отходами, но у организации-эксплуатанта, оператора Александровской городской свалки, с 19 января прекращена лицензия на осуществление деятельности по размещению отходов. Поэтому они принимать любые отходы не могут", - сказала она.

Кузнецова также сообщила, что, по данным регионального управления Росприроднадзора, по состоянию на октябрь 2020 года остаточная емкость свалки составляла чуть более 40 тыс. тонн, что меньше годового объема образования отходов на территории Александровского района.

Как пояснили ТАСС в компании "Экоресурс", в эксплуатации которой находится свалка, решение о прекращении использования объекта "обусловлено тем, что установленный тариф не покрывает полностью расходы на эксплуатацию действующего объекта". С 2018 года в модернизацию объекта было вложено около 380 млн рублей. Свалка включена в территориальную схему Владимирской области по обращению с отходами и является местом размещения отходов в зоне №1, регоператором которой является компания "Хартия".

"Объект закрыт для приема отходов с 19 января 2021 года, но работы по его содержанию и обеспечению безопасности для окружающей среды будут продолжаться в необходимом объеме. В постоянном режиме будет осуществляться полная пересыпка полигона, формирование склонов. Также в установленные законом сроки будет проводиться независимый мониторинг состояния окружающей среды (почвы, воды, атмосферного воздуха) с целью контроля за безопасностью объекта", - пояснили в компании.

7 июня 2018 года в ходе прямой линии с Владимиром Путиным среди острых вопросов, связанных с темой обращения с отходами, была названа ситуация в деревне Машково во Владимирской области, где, по сообщениям жителей, мусор нелегально свозили на уже закрытые свалки. Как сообщало межрегиональное управление Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям, ведомство неоднократно получало жалобы населения на незаконную утилизацию мусора на свалке. По результатам внеплановой проверки прокуратуры в 2019 году были выявлены нарушения экологического законодательства, после чего арендатор сообщил об их устранении.