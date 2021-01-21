Ведущие вузы РФ получат до 600 млн рублей на создание школ-интернатов для одаренных детей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ объявило конкурс для ведущих университетов, победители которого получат гранты до 600 млн рублей на создание специализированных учебных научных центров (СУНЦ) - школ-интернатов при вузах для одаренных детей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"Объявлен конкурс на предоставление грантов на развитие сети СУНЦ по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России. <...> Субсидия предоставляется на трехлетний период в объеме не более 200 млн рублей в год", - говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие федеральные университеты, национальные исследовательские университеты, а также вузы, имеющие статус ведущего классического университета. Максимальный размер гранта составит 600 млн рублей на три года. Заявки на конкурс будут приниматься с 25 января по 25 февраля. Победители конкурса будут объявлены не позднее 25 марта 2021 года.

"Для участия в конкурсе участники должны представить программу развития специализированного учебного научного центра, которая в том числе предусматривает возможность обучения в СУНЦ не менее 250 человек и проживание в интернате не менее 100 обучающихся", - добавили в министерстве.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.