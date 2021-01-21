Ставрополье закупит оборудование для борьбы с онкозаболеваниями на 450 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Три медицинских учреждения Ставрополья получат оборудование общей стоимостью около 450 млн рублей для борьбы с онкологическими заболеваниями в 2021 году. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе губернатора края.

"В этом году продолжается развитие системы помощи онкобольным. На оснащение соответствующим оборудованием медучреждений предусмотрено около 450 млн рублей. Эта медтехника будет поставлена в Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Невинномысскую городскую больницу, Пятигорский межрайонный онкологический диспансер. Завершается заключение соответствующих контрактов", - говорится в сообщении.

Поставка оборудования пройдет по национальному проекту "Здравоохранение". Оборудование также закупят для медучреждений, которые занимаются лечением сердечно-сосудистых заболеваний. В 2021 году по этому направлению оборудование на 258 млн рублей получат городские больницы Кисловодска и Невинномысска.

"Среди основных приоритетов ведущейся работы повышение доступности и качества первичной медпомощи - в том числе в сельских территориях. В этом году планируется приобрести 37 передвижных медицинских комплексов - мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, флюорографических и маммографических кабинетов. Они будут обслуживать малые и удаленные поселения", - пояснили в пресс-службе.

2021 год объявлен в Ставропольском крае Годом здравоохранения. По программе развития первичного звена здравоохранения в регионе планируют начать строительство более 30 медицинских учреждений.