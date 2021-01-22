Новосибирские власти получат 280 млн рублей на модернизацию школ искусств

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в ближайшие три года получат из федерального бюджета почти 280 млн рублей на капремонт и реконструкцию региональных и муниципальных детских школ искусств по нацпроекту "Культура". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"За три года (2021-2023 годы) из федерального бюджета Новосибирской области планируют направить 279,8 млн рублей на реализацию этого направления", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, модернизация детских школ искусств - новое направление нацпроекта, к реализации которого в области приступили в 2021 году. В текущем году планируется начать ремонт в восьми школах, в том числе в Новосибирске, Черепановском, Искитимском и Куйбышевском районах области. На эти цели выделят почти 80 млн рублей, из них 60,8 млн рублей - из федерального бюджета.

"Нацпроект "Культура" работает сегодня на все сферы жизни. Его реализация для нас - это не просто выполнение заявленных показателей и мероприятий. Сегодня мы должны за счет бюджета региона и за счет более широкого участия в федеральных программах и проектах обеспечить максимальное привлечение финансовых средств для обновления инфраструктуры отрасли как в селе, так и в столице региона. Одно из таких направлений - капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусства", - отметила заместитель губернатора Ирина Мануйлова, чьи слова приводит пресс-служба.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.