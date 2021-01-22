Два новых проекта отобраны для реализации в рамках Национальной технологической инициативы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) одобрила два новых проекта - проект по созданию беспилотника вертолетного типа и проект по разработке устройств для исследований морского дна. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ.

"Среди рассмотренных на заседании проектов - беспилотное воздушное судно вертолетного типа "БВС ВТ "R-2200" и два устройства для повышения точности исследований морского дна "МПАК-3Д Развитие". По итогам обсуждения проектов члены межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию РФ приняли решение о предоставлении государственной поддержки перечисленным проектам", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания обсудили формирование новых дорожных карт и рынков НТИ. Соответствующие заявки направили более 1 500 представителей предпринимательского, научно-технического и образовательного сообществ. На их основе были определены семь новых рынков НТИ, которые получат поддержку. Это - "Фуднет", "Эдунет", "Веарнет", "Геймнет", "Спортнет", "Эконет" и "Хоумнет".

"Сегодня в центрах НТИ реализуется более 150 проектов, направленных на развитие инновационных решений по широкому кругу направлений. Важно преумножать число проектов на стыке науки и технологий, востребованных на рынке, а также вовлекать в создание конкурентоспособных разработок университеты и научные организации", - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, слова которого приводятся в сообщении.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет". В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".