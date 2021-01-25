В Северной Осетии к 2025 году планируется снизить смертность в ДТП в 3,5 раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют к 2025 году снизить смертность на дорогах в 3,5 раза благодаря мероприятиям нацпроекта. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

"В ходе осуществления проекта "Безопасность дорожного движения" будут обустроены и приведены в соответствие с нормативами пешеходные переходы, в первую очередь, вблизи образовательных учреждений, освещение участков дорог, установлены светофорные объекты. Проект направлен на снижение количества погибших на дорогах в 3,5 раза. В нашей республике это означает, что число погибших на дорогах и улицах не должно превышать четыре человека на 100 тыс. населения", - сказал он.

К концу 2024 года на дорогах республики и Владикавказа более чем в два раза увеличится количество автоматических камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Это повысит безопасность дорожного движения.

Чтобы сберечь дороги от сверхнормативного износа и продлить срок их службы, в 2022-2024 годах предусмотрено устройство на основных региональных трассах двух пунктов весового контроля. Они позволят контролировать загрузку большегрузных машин.

"Высокие требования, предъявляемые к дорожникам в части повышения качества дорог, приведут к повышению требований к качеству исходных материалов, а также к технологиям, применяемым при дорожных работах. С подрядчиками будут заключаться долгосрочные договоры на проведение всего цикла дорожных работ", - отметил Солиев.

Мероприятия будут реализовываться по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".