В Саратовской области планируют в 2022 году завершить строительство онкоцентра

САРАТОВ, 26 января. /ТАСС/. Завершение строительства онкологического центра в Саратовской области намечено на 2022 год. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Ранее губернатор региона Валерий Радаев сообщал, что в регионе планируют возвести базовый онкологический центр. Стоимость проекта составит около 7 млрд рублей. По его словам, средства на строительство выделят из федерального бюджета. Строительство онкологического центра началось в 2020 году.

"Сдать комплекс планируется в 2022 году. Онкоцентр рассчитан на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиника - на 300 посещений в смену," - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас корпуса зданий достроили до уровня 4 этажа, идет возведение 5-6 этажей, монтаж коммуникаций, кирпичная кладка внутренних перегородок.

"Перед заказчиком поставлена задача синхронизировать разные виды работ. Через два месяца здесь можно будет и внутри, и снаружи зданий проводить работы. Объект очень большой, и строительство должно вестись без остановки. Это будет один из самых крупных онкоцентров в России и по инфраструктуре, и по медицинским, и по научным возможностям", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Радаева.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.