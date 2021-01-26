В Карелии в 2021 году на нацпроекты направят 9,7 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 января. /ТАСС/. Объем финансирования национальных проектов в Карелии в 2021 году составит около 9,7 млрд рублей. Об этом сообщается на портале министерства финансов республики.

"На реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено 9 689,3 млн рублей. Из общей суммы бюджетных ассигнований объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований составляет 2 414,9 млн рублей, или 25% от общего объема ассигнований, запланированных на реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении.

Из средств регионального бюджета в текущем году на цели нацпроектов направят около 4,8 млрд рублей, остальные средства (более 4,9 млрд рублей) выделят из федерального бюджета. Наибольшее финансирование получат национальный проект "Безопасные и качественны автодороги" - 3,6 млрд рублей, а также "Демография" (1,8 млрд рублей), "Образование" и "Жилье и городская среда" (около 1,5 млрд рублей). На мероприятия в рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется направить 692 млн рублей, "Экология" - более 345 млн рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, в 2020 году в бюджете Карелии на нацпроекты были предусмотрены более 8 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд рублей федеральных стредств. Региональный бюджет на 2021 год был принят с прогнозируемым уровнем доходов в 51 млрд рублей, расходов - 55,7 млрд рублей, дефицит составит 4,7 млрд рублей.