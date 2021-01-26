В нацпроект по туризму могут включить аналог сельской ипотеки

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Механизм туристской ипотеки, аналогичной сельской, может быть включен в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил ТАСС вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков во время конференции "Винный туризм в России: синергия развития винной и туристической индустрии" в вторник.

"Туристская ипотека - копия сельской ипотеки. <…> Если мы говорим о развитии не только сельского туризма, а в целом всей отрасли, то нужно дать возможность тем, у кого сейчас есть деньги <…>, купить на каких-то дополнительных, более легких и комфортных условиях [жилье]", - сказал он, пояснив, что этот механизм может быть включен в нацпроект по туризму.

Волков отметил, что туристская ипотека должна давать дополнительные возможности для развития отрасли. По мнению эксперта, софинансирование проекта может осуществляться частными компаниями и региональными бюджетами, а субсидии, компенсация затрат или ставок в банках - федеральным бюджетом.

Кроме того, по словам эксперта, планируется особое внимание уделить притоку частных инвестиций. Сейчас союз индустрии гостеприимства совместно с Центром развития потребительской кооперации разрабатывают программу по покупке жилья в качестве пайщиков для жителей России, то есть в кооперации. В частности, речь идет о приобретении не квартиры или целой гостиницы, а комнаты в санатории или гостевом доме.

"Купить в санатории либо в гостевом доме какую-то комнату одну, один номер, это возможно. <…> Cейчас мы отрабатываем с коллегами развитие потребительской кооперации, где будет развитый институт таймшера (право одного из владельцев многовладельческой собственности на использование самой собственности в отведенное ему время - прим. ТАСС). <…> С одной стороны, мы даем возможность одним избавиться либо каким-то образом оптимизировать свои затраты, то есть те, кто хочет продать, они не могут продать отель за 300 млн - 1 млрд, а мы таким образом привлекаем частные инвестиции, которые сегодня изымаются с депозитов банков", - пояснил Волков в беседе с корреспондентом ТАСС.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории.

О нацпроекте по туризму

Предполагается, что выполнение мероприятий в рамках нацпроекта позволит к 2030 году удвоить такие показатели, как количество поездок граждан внутри страны, число рабочих мест в отрасли и вклад туризма в ВВП страны. Планируется, что нацпроект по туризму будет включать три федеральных проекта: развитие туристической инфраструктуры и создание качественных турпродуктов, повышение доступности и информированности о туристических продуктах, улучшение управления в сфере туризма. Как сообщил ТАСС в декабре 2020 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет готов весной 2021 года, к летней кампании. Будут определены несколько туристическо-рекреационных кластеров - Крым, Дальний Восток, Золотое кольцо, Кавказ, которые войдут в национальный проект.