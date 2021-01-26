Третий сосудистый центр открыли после модернизации в Тульской области

ТУЛА, 26 января. /ТАСС/. Сосудистый центр, где планируется проводить до 10 операций в день, открыли после дооснащения и ремонта в Туле на базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. Он стал третьим учреждением такого профиля в регионе, сообщил губернатор Алексей Дюмин во вторник по итогам посещения центра.

"В Туле и Новомосковске уже работают сосудистые центры, где оказывается высокотехнологичная помощь пациентам с тяжелой сосудистой патологией. Ежегодно врачи проводят более 1 700 сложнейших операций, спасая людям жизнь. В этом году благодаря национальному проекту "Здравоохранение" мы дооснастили третий сосудистый центр на базе тульской городской больницы имени Ваныкина. Это позволит увеличить количество операций на сосудах сердца и спасти больше людей", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

В состав обновленного регионального сосудистого центра вошли отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиологическое, неврологическое отделения, включая блоки интенсивной терапии и реанимации. "В задачи центра входит оказание круглосуточной лечебно-диагностической помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Планируется проводить до 10 операций в день", - отметили в пресс-службе.

Региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" реализуется в Тульской области с 2019 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Кроме трех региональных сосудистых центров первичные отделения работают в городах Алексин, Киреевск, Плавск, Ефремов. Пациенты, перенесшие инфаркт и инсульт, в течение года обеспечиваются бесплатными лекарствами.

По нацпроекту в 2021 году в Тульской области планируют приобрести 70 единиц медоборудования на сумму более 107 млн рублей, в том числе для сосудистого центра больницы им. Д. Я. Ваныкина. Туда поступят передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, диагностический комплекс для УЗИ-исследований высокого класса и нейроэндоскопическая стойка, добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Здравоохранение" - один из национальных проектов в России на период с 2019-го по 2024 год. Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.