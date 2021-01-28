В российских больницах дефицит медицинских физиков составляет более 50%

ТОМСК, 28 января. /ТАСС/. Дефицит медицинских физиков - специалистов, которые работают с высокотехнологичным медицинским оборудованием, составляет в регионах России 389 человек, в настоящее время трудоустроен только 351 специалист, выяснили ученые единственного за Уралом опорного Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в ходе исследования по национальному проекту "Здравоохранение". К 2025 году в РФ потребуется более 2 тыс. медицинских физиков, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе томского медвуза.

Должность медицинского физика утверждена в России в 2012 году. Его функционал связан с высокотехнологичными методами терапии и диагностики в онкологии и кардиологии. Сейчас это один из самых востребованных специалистов в сфере медицины, так как может работать на современном высокотехнологичном оборудовании, обеспечивать радиационный контроль и безопасность при использовании радиофармпрепаратов, вести медицинскую и техническую документацию, анализировать, обрабатывать и интерпретировать результаты радионуклидных исследований.

"На сегодняшний день в медицинских организациях России работает 351 медицинский физик, а текущий дефицит составляет 389 человек. К 2025 году потребность в специалистах вырастет до 2,2 тыс. человек. Так, в Кемеровской области сейчас нехватка медфизиков составляет пять человек, а в течение ближайших пяти лет этот показатель поднимется до 24, в Свердловской области дефицит составит 42 специалиста, в Новосибирской области - 34", - цитируют в сообщении и. о. ректора СибГМУ Евгения Куликова.

Подобное исследование прошло в России впервые. Его проводили специалисты работающего на базе вуза учебно-методического ресурсного центра по организации подготовки квалифицированных специалистов для реализации национального проекта "Здравоохранение".

Для решения проблемы вуз совместно со специалистами Минздрава РФ разработал пилотную сетевую программу профессиональной переподготовки по специальности "Медицинская физика". Принять участие в первом этапе смогут преимущественно жители Сибири, обучение будет проходить в СибГМУ, а также на единственном за Уралом исследовательском ядерном реакторе в Томском политехническом университете и в Томском областном онкодиспансере.

"Была проделана масштабная работа, в ходе которой выявлена необходимость запуска такой программы для обеспечения кадровой потребности в медицинских учреждениях Сибирского федерального округа. Проект является пилотным для страны, но после успешной апробации будет реализован в других регионах. Эта специальность действительно очень востребована по всей стране, а у СибГМУ есть все необходимое для подготовки универсальных специалистов высокого класса, включая возможность привлечь экспертов и инфраструктуру наших партнеров. Реализация сетевой образовательной программы призвана решить проблему дефицита медицинских физиков", - приводятся в сообщении слова Куликова.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.