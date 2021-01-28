Под Волгоградом в 2022 году создадут спортивный кластер по формату "Лужников"

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Введение в строй крытого футбольного манежа на базе стадиона имени Федора Логинова в городе Волжском Волгоградской области в 2022 году позволит создать современный спортивно-досуговый кластер по принципу московских "Лужников". Об этом сообщил в четверг журналистам глава региона Андрей Бочаров, побывавший на строящемся объекте.

"Мы приступили к созданию современного многофункционального ядра на базе стадиона Логинова. Это не только строительство объектов для занятий профессиональным спортом, задача намного шире - создать современный многофункциональный кластер, чтобы можно было заниматься физкультурой и спортом, отдыхать и гулять с детьми, приобщаться к здоровому образу жизни. Комплекс будет создаваться по принципу московских "Лужников", - сказал губернатор.

В пресс-службе администрации региона уточнили, что возведение крытого футбольного манежа ведется в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Подрядчик приступил к работам в октябре 2020 года. "Объект должны сдать в августе 2022 года, но поставлена задача завершить его досрочно", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора, в течение года разработают концепцию развития этой территории в несколько десятков гектаров, в которой определят, где и какие объекты будут находиться. Программа рассчитана на пять лет. "В Волгоградской области таких центров никогда не было", - подчеркнул Бочаров.

По информации пресс-службы областной администрации, с 2014 года в регионе построено более 140 спортивных объектов. Проводить эту работу более эффективно позволило включение предложений региона в национальные проекты и целевые федеральные программы.