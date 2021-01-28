В Орске в Центре поддержки одаренных детей "Гагарин" открылись три новые лаборатории

ОРЕНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Лаборатории радиокоммуникационных технологий, электроники и технического моделирования, инженерно-технического авиамоделирования, пилотирования и информационно-мультимедийных технологий приступили к работе в Центре выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин" в Оренбургской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Важная задача - помочь детям раскрыться и развить свои способности. Здесь есть возможность поработать на самом современном оборудовании. Это поможет им выбрать профессию", - приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера, который в четверг познакомился с работой площадок.

Как отмечается в сообщении, Центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин" создается в Орске благодаря национальному проекту "Образование" на базе Дворца пионеров и школьников. В дальнейшем планируется проводить на базе центра интенсивные профильные смены для подготовки школьников восточного Оренбуржья к олимпиадам и конкурсам. Спортивный клуб "Горизонт" продолжает работу с авиамоделистами города, используя возможности современной лаборатории. По данным пресс-службы, в мастерских установили станки и металлорежущее оборудование повышенной сложности, спектрограф и лазерный принтер для работы по дереву.

В лаборатории электроники и технического моделирования дети занимаются разработкой радиоэлектронных, автоматических и робототехнических устройств. Есть возможность проектировать, моделировать компоненты на компьютере, разрабатывать и отлаживать электронные схемы, печатать узлы устройств на 3d-принтере. Затем происходит сборка и отладка готовых изделий и их программирование.

Лаборатория радиокоммуникационных технологий дает школьникам возможность заниматься с новейшей радиоаппаратурой. У детского объединения есть лицензия на эфирное вещание, указывается в сообщении. "Космонавт, Герой России Роман Романенко, посетивший центр "Гагарин" вместе с губернатором, уверен: орские ребята смогут связаться даже с Международной космической станцией, техническая возможность есть", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.