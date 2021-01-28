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В Белгороде запатентовали технологию увеличения срока годности кисломолочных продуктов

Срок их хранения составит до двух недель

ТАСС, 28 января. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета запатентовали разработанную по нацпроекту "Наука" технологию, позволяющую увеличить сроки хранения натуральных кисломолочных продуктов до двух недель, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе вуза.

"Новая технология, разработанная и запатентованная в рамках научно-образовательного центра "Инновационные решения в АПК", позволяет изготавливать кисломолочные продукты с увеличением срока хранения, усиленными антиоксидантными и стимулирующими снижение веса свойствами. При соблюдении всех условий срок годности обогащенного кефира составит порядка двух недель", - сказали в пресс-службе.

Полученный патент стал третьим в разрабатываемой на базе вуза линейке обогащенных дополнительными свойствами продуктов с наноструктурированными добавками. Как отметили в вузе, благодаря нанотехнологиям наличие пищевой добавки, в частности сухого экстракта одуванчика, не влияет на цвет, консистенцию, вкус и запах кисломолочного продукта. Экстракт одуванчика, по словам завкафедрой Нины Мячиковой, помогает укреплять иммунитет, благотворно влияет на людей с подагрой и болезнями почек, позволяет стимулировать потерю веса. "Соединение наноструктурированного сухого экстракта одуванчика и кефира приводит к синергизму действия и позволяет увеличить профилактические и потребительские свойства готового продукта", - добавила Мячикова.

Центр "Инновационные решения в АПК" создан в Белгородской области в 2019 году для реализации нацпроекта "Наука" в партнерстве с крупными агрохолдингами. Среди его задач - разработка технологий мирового уровня. Согласно целям нацпроекта "Наука", Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования в приоритетных областях.

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