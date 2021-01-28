В Адыгее до конца года благоустроят 34 дворовые территории

МАЙКОП, 28 января. /ТАСС/. Работы по благоустройству дворовых территорий начались в Адыгее, всего до конца года по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жилье и городская среда") в республике планируют благоустроить 34 дворовые территории. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства региона.

"До конца года по нацпроекту планируется благоустроить 13 общественных и 34 дворовые территории в разных районах республики на общую сумму 137,5 млн рублей. В республиканской столице, где более всего многоквартирных домов, подрядные организации к ремонту уже приступили, погода это позволяет", - сказали в пресс-службе.

В 2020 году работы по благоустройству в рамках нацпроекта в республике завершили досрочно. Благодаря этому Минстрой России выделил республике дополнительную субсидию на сумму 63,3 млн рублей, что позволило в конце года благоустроить еще шесть дворовых территорий в Майкопе, объединяющих 15 многоэтажек. Всего в прошлом году в регионе благоустроили 41 дворовую и 14 общественных территорий во всех районах, уточнили в региональном Минстрое.

"В рейтинге Минстроя РФ по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году Адыгея заняла девятое место среди 84 регионов страны (в программе не участвует Москва - прим. ТАСС). Наши муниципалитеты еще в прошлом году занимались разработкой дизайн-проектов и подготовкой проектно-сметной документации. Досрочное завершение даст возможность республике претендовать на дополнительную финансовую поддержку", - добавили в министерстве.

Программа по благоустройству дворовых и общественных территорий реализуется в Адыгее с 2017 года. С 2019 года ей присвоили статус федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".