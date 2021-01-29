Сосудистые центры в Хабаровском крае оснастят новым оборудованием

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае оснастят новым высокотехнологичным оборудованием региональные сосудистые центры, это должно поспособствовать снижению показателей смертности от заболеваний сердца, сообщил ТАСС и. о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко.

"Запланировано оснащение оборудованием сосудистых центров на сумму 215,1 млн рублей", - сказал Бойченко, уточнив, что новую медицинскую технику центры получат в 2021 году.

Работа по совершенствованию медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности населения, ведется в том числе по национальному проекту "Здравоохранение". В прошлом году, по словам главы Минздрава, в это направление было вложено 157,8 млн рублей. Средства регион получил из федерального бюджета. Деньги освоили полностью. "В крае создана полноценная сеть сосудистых центров для оперативного лечения инфарктов и инсультов, наши специалисты успешно справляются с серьезными кардиологическими недугами. Мы получили существенную финансовую поддержку из федерального бюджета на переоснащение наших специализированных учреждений дорогостоящим высокотехнологическим оборудованием", - сказал Бойченко.

В краевую клиническую больницу №2 в Хабаровске поставили ангиографический комплекс, навигационную стереотаксическую установку, эндоскопическую стойку, два аппарата УЗИ для исследования сердца и сосудов. В краевую клиническую больницу №1 был закуплен ультразвуковой аппарат высокого класса с возможностью исследования брахиоцефаотных сосудов, аппараты УЗИ поставили и в городскую больницу №7 Комсомольска-на-Амуре.

Бойченко отметил, что пока в регионе не удалось снизить показатели смертности от заболеваний сердца. Ежегодно в крае впервые регистрируется около 30 тыс. случаев заболеваний системы кровообращения. Умирает от инфарктов и инсультов до 10 тыс. человек в год, из них более 30% не доживают до пенсионного возраста.

Национальный проект "Здравоохранение" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 год, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.