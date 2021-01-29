В Приморье за год почти на 30% выросло число предпринимателей, получивших господдержку

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в 2020 году оказал поддержку 4,3 тыс. предпринимателей из Приморья, это на 30% больше, чем годом ранее. Предприниматели получали льготные кредиты, проходили обучение и пользовались юридическими консультациями, специалисты центра помогали им продвигать свои услуги в социальных сетях, сообщил ТАСС генеральный директор "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

"В 2020 году льготные займы, бесплатные консультации, софинансирование рекламных кампаний и другие меры поддержки бизнеса бесплатно или на условиях софинансирования, где центр оплачивал до 95% стоимости, получили 4,3 тыс. предпринимателей. Это почти на 30% больше, чем в 2019 году", - сказал Никифоров.

За прошлый год микрокредитная компания "Фонда развития Приморского края" выдала 313 микрозаймов на общую сумму 320,84 млн рублей. Поручительства от Гарантийного фонда Приморского края получили 205 предпринимателей на сумму 1,49 млрд рублей. Центр поддержки предпринимательства провел почти 1,6 тыс. консультаций. На 324 образовательных мероприятия центра "Мой бизнес" зарегистрировалось почти 9 тыс. предпринимателей и людей, которые хотят открыть свое дело.

Специалисты центра помогли составить 27 бизнес-планов, содействовали в продвижении и рекламе услуг 206 предпринимателей. Еще 137 компаний и бизнес-проектов самозанятых граждан были размещены на электронных торговых площадках и в социальных сетях. Сертификацию и патентование при содействии центра "Мой бизнес" получили 64 предприятия.

Центр поддержки экспорта помог 61 компании выйти на зарубежные рынки. Они заключили 93 экспортных контракта на 29,1 млн долларов.

Никифоров отметил, что с начала работы центра в ноябре 2018 года мерами поддержки воспользовались 6,7 тыс. предпринимателей. Центр "Мой бизнес" оказывает помощь предпринимателям по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.