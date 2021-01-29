Сервис для поступления в вузы онлайн расширят на частные учебные заведения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сервис "Поступление в вуз онлайн" для дистанционной подачи заявления планируют расширить и подключить к нему коммерческие учебные заведения, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня система технически готова, и мы можем масштабировать суперсервис на все государственные вузы. Затем будем подключать коммерческие. Школьники и студенты свободно пользуются различными электронными сервисами. Мы видим востребованность единого портала среди этой аудитории, которая будет возрастать с расширением таких возможностей. Будем вводить новые удобные услуги, чтобы, например, сократить и оптимизировать процесс поступления в вузы, что особенно важно для иногородних студентов", - сказал Чернышенко.

Подать документы на поступление в вуз в режиме онлайн можно благодаря соответствующему сервису с июня 2020 года. До сих пор пользователям сервиса "Поступление в вуз онлайн" было доступно 54 учебных заведения для выбора, в этом году их число вырастет до 135, напомнил Чернышенко. Такой возможностью в прошлом году воспользовались более 20 тыс. абитуриентов, подав около 70 тыс. заявлений.

По словам Чернышенко, через суперсервис в этом году можно будет записаться на дополнительные вступительные испытания, подать заявление на очно-заочную и заочную формы обучения, целевой прием и получить сведения об аттестате в цифровом профиле пользователя на портале госуслуг.

На совещании с членами правительства РФ 13 января 2021 года президент РФ Владимир Путин, отметив удобство работы суперсервисов на портале госуслуг, поручил активно развивать их функционал. Запуск в России суперсервисов предусмотрен национальным проектом "Цифровая экономика".