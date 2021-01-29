Мишустин заявил, что меры по развитию туризма в Карелии надо учесть в нацпроекте

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Национальный проект "Туризм" должен учесть меры по развитию туризма в Карелии, этот регион вернет себе лидерские позиции в данной сфере, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Уверен абсолютно, что Карелия с ее великолепной природой, с теми местами, которые уже давно знают люди, которые путешествуют, знают еще с давних времен, вернет себе лидерские позиции туристического региона страны. И уверен также, что эти предложения надо учесть в рамках национального проекта "Туризм", - сказал глава кабмина в пятницу на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства.

Мишустин отметил, что Карелия является замечательным регионом для туризма, и рассказал о том, как сам путешествовал по республике.

"И в советское еще время, все прекрасно помнят, как было здорово путешествовать по Карелии. Я вам скажу, это было и со мной. Студентом первого курса, переходя на второй курс, я был приглашен преподавателями кафедры теоретической механики в поход в Карелию. Провел я здесь 17 дней, сплавлялись на байдарках по рекам, видели и флору, и фауну богатые. Это наверное одни из самых ярких воспоминаний туризма в моей молодости", - поделился воспоминаниями премьер-министр.