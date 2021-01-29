Высокую загрязненность воздуха зафиксировали в 48 городах России

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в 48 городах России. Самый вредный воздух для здоровья человека, согласно исследованиям Роспотребнадзора, отмечен в Челябинске, на втором месте находится Нижний Тагил, сообщила в пятницу вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Уже сейчас мы начали планировать расширение проекта после 2024 года. 12 городов - далеко не исчерпывающий список. По результатам экологического мониторинга, проведенного в ноябре 2020 года, определены населенные пункты, где также наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. В список вошли 48 городов", - сказала она на совещании по вопросам реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вице-премьера, данный список включает 12 городов из федерального проекта "Чистый воздух".

Абрамченко отметила, что Роспотребнадзор ранжировал нынешние города-участники проекта по совокупности показателей, негативно влияющих на здоровье человека. На первом месте оказался Челябинск, на втором - Нижний Тагил, на третьем - Магнитогорск, на четвертом - Норильск и Новокузнецк, на пятом - Омск. Последними в списке стали Чита и Медногорск.

Выбросы загрязняющих веществ

Абрамченко рассказала, что объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 71 тыс. тонн в России за прошлый год.

"В прошлом году на основе согласованных комплексных планов предприятиями в программы модернизации инвестировано более 78 млрд рублей. Фактически достигнутый экологический эффект составил более 71 тыс. тонн. Это объем, на который снизились выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что целью проекта "Чистый воздух" является снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза к 2030 году.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах. На данные цели выделено более 500 млрд рублей.