В Ставропольском крае на образование выделили 2,8 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Объем финансирования национального проекта по развитию сферы образования в Ставропольском крае составит 2,8 млрд рублей в 2021 году, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края. Рост финансирования составит порядка 8% по сравнению с 2020 годом.

"В его рамках (национального проекта "Образование" - прим. ТАСС) в этом году в развитие образовательной отрасли планируется вложить 2,8 миллиарда рублей. В рамках проекта "Современная школа" будут созданы новые "Точки роста" - центры разностороннего развития детей. Всего в этом году в сельских школах края планируется открыть 54 таких Центра. Проводится ремонт коррекционных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

По информации краевого министерства образования, на финансирование национального проекта в 2020 году в крае было направлено около 2,6 млрд рублей.

К августу 2021 года на Ставрополье планируют отремонтировать по национальному проекту 26 школьных спортзалов и 26 спортивных клубов. Также в крае планируют ввести в эксплуатацию девять детских садов и три школы.

Нацпроект "Образование" разработан по поручению президента Владимира Путина. Проект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.