Систему индивидуального финансирования допобразования введут в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), которая позволяет оплачивать кружки для детей от пяти до 18 лет за счет государства, начнет работать в Приморье в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минобразования.

"В Приморском крае к концу 2021 года система ПФДО должна реализовываться не менее чем в 17 муниципальных образованиях, а охват детей, получивших и использующих именные сертификаты, должен быть в каждом из 17 муниципальных образований не менее 25% от числа детей, проживающих в них", - сказали в ведомстве.

В краевом Минобразования уточнили, что к 2024 году планируется обеспечить дополнительным образованием не менее 80% детей. Региональным оператором ПФДО станет Детско-юношеский центр Приморского края.

ПФДО - схема финансирования дополнительного образования детей, которая закрепляет за ребенком денежные средства, необходимые для оплаты выбранного дополнительного образования, а после передает их в учебную организацию. На каждого ребенка оформляется сертификат с уникальным номером, куда приходят деньги от государства, которыми можно расплатиться за дополнительные образовательные услуги. Схема действует 57 субъектах РФ.

Внедрение системы государственного финансирования допобразования является частью регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.