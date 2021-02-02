Проектная школа Кружкового движения НТИ для школьников пройдет в "Орленке" весной

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Весенняя проектная школа Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) пройдет во всероссийском детском центре "Орленок". На ней 100 школьников будут разрабатывать технологические проекты в сфере игровой индустрии, агробиотехнологий, искусственного интеллекта и новых социотехнологических практик, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Стартовала регистрация школьников на весеннюю проектную школу Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), которая пройдет во всероссийском детском центре "Орленок". Школа состоится с 28, 29 марта по 18, 19 апреля и соберет 100 школьников 13-16 лет. В связи с эпидемиологическими ограничениями принять участие в проектной школе смогут только представители Московской области. <...> Участников школы ждет знакомство с рынками НТИ, технологиями будущего и основными трендами развития высокотехнологичных областей, а также интенсивная проектная работа", - сообщили в пресс-службе.

В командах школьники будут разрабатывать игры и приложения, которые делают человека лучше, сити-фермы и экопоселения нового типа, новые цифровые инструменты, основанные на работе с данными, а также технологии для сферы искусства и культуры. Проектная школа пройдет по методикам "Практик будущего", которые связывают в едином пространстве школьников и носителей передовых технологий. Наставниками участников станут специалисты из высокотехнологичных областей, которые занимаются созданием новых технологических продуктов. После завершения школы проектные команды смогут получать поддержку и консультации со стороны Кружкового движения НТИ и экспертного сообщества рабочих групп НТИ.

"Кружковое движение НТИ во второй раз одержало победу в конкурсе партнеров тематических смен ВДЦ "Орленок". Это позволит при поддержке федерального партнера собрать технологически ориентированных школьников Московской области и погрузить их в разработку проектов совместно с наставниками. Московская область сегодня является флагманским регионом - участником Кружкового движения НТИ. Практически у каждого школьника Подмосковья есть возможность обучаться в технологических кружках, область лидирует по числу участников и финалистов Олимпиады НТИ, а выпускники создают технологические команды и выводят на рынок реальные продукты", - процитировали в пресс-службе руководителя проекта "Практики будущего" Кружкового движения НТИ Марию Рачинскую.

Конкурсный отбор на проектную школу Кружкового движения НТИ проходит по 13 февраля 2021 года. Результаты участия в весенней проектной школе будут учитываться в цифровом конкурсе "Талант 20.35" Кружкового движения НТИ, победители и призеры которого смогут получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в российские вузы.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Среди инициатив Кружкового движения первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов - олимпиада НТИ, проектные школы и хакатоны "Практики будущего", всероссийская акция "Урок НТИ", система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов "Академия наставников", фестивали идей и технологии Rukami и одноименный конкурс проектов, цифровая платформа управления талантами и другие.