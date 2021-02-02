В Сахалинской области за год реализовали 163 проекта бережливого производства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сахалинские власти за прошедший год реализовали на островах 163 проекта бережливого производства. Благодаря этому в одних сферах значительно сократилось время выполнения многих рабочих процессов, в других - устранились дефекты или уменьшились трудозатраты, сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков.

"За год в островном регионе было реализовано 163 проекта бережливого производства", - сообщил зампред.

По информации областных властей, в сфере социальной защиты благодаря бережливым технологиям оптимизировали процесс предоставления мер поддержки. Срок предоставления единовременной выплаты детям от трех до семи лет сократился с 21 до 13 дней с момента подачи заявления. При этом удалось полностью устранить ошибки в заполнении данных по получателям выплат и в восемь раз сократить трудозатраты социальных сотрудников на внесение этой информации в систему. Автоматизировали эксплуатацию городских автобусов. В результате сократились расходы предприятия на топливо, в восемь раз уменьшилось время обработки путевых листов - с 16 часов до 2 часов.

Более 750 сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления, работников госучреждений и предприятий бизнеса прошли комплексное обучение. Для повышения эффективности обучения инструментам бережливого производства был создан региональный кластер "Фабрика процессов". На его базе на регулярной основе проводятся деловые тренинги для сфер производства, образования, ЖКХ, строительства и других, рассказали в правительстве области.

"В медицинской сфере мы сократили очереди, распределили правильно нагрузку на врачей, выстроили грамотную логистику. В одной из сахалинских школ оптимизировали работу библиотеки и столовой, а Дворец детского и юношеского творчества Южно-Сахалинска создал возможность в режиме онлайн забронировать и приобрести путевку в детский оздоровительный лагерь. МУП "Электросервис" реализует проект по сокращению времени на устранение аварий в Южно-Сахалинске. Проекты по повышению производительности труда реализуют также сельскохозяйственные предприятия. Все эти проекты бережливого производства направлены на повышение производительности труда на Сахалине и Курилах", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.