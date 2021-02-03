На Камчатке в 2021 году откроют пространство для коллективной работы "Точка кипения"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Первое на Камчатке пространство коллективной работы "Точка кипения" откроют при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 2021 году на базе школы № 45 в Петропавловске-Камчатском. Об этом ТАСС сообщил директор образовательного учреждения Максим Гореликов.

"Традиционно комфортабельные пространства для коллективной работы появляются в вузах, а Камчатка - один из немногих регионов России, где "Точка кипения" будет создана на базе школы. Это здорово, потому что обсуждать и реализовывать проекты в сфере волонтерства, предпринимательства, профессионального ориентирования могут даже младшие школьники, и наша "Точка кипения" будет ориентирована на всех учащихся образовательного учреждения. Мы активно работаем над созданием такого пространства в школе, и, скорее всего, оно откроется в ближайшее время", - сказал Гореликов.

Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ и используется с 2013 года. Всего в России работают 111 "Точек кипения", большинство из которых - на базе университетов. Новое пространство создается в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.