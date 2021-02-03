Центр поддержки экспорта Чукотки поможет мастерам-косторезам выйти на мировой рынок

ТАСС, 3 февраля. Косторезные мастерские на Чукотке начнут продавать сувениры из кости и клыков моржа по всему миру через торговые онлайн-площадки. Помощь в этом им окажет региональный центр поддержки экспорта, сообщили ТАСС представители центра.

Центр поддержки экспорта Чукотского автономного округа приступил к работе 1 апреля прошлого года. Он создан в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на базе регионального центра "Мой бизнес".

"Одним из направлений работы центра в 2021 году станет помощь мастерским по изготовлению сувениров из кости и моржового клыка в реализации своих товаров через торговые онлайн-площадки. Это позволит продавать уникальные изделия по всему миру", - сказали в организации. Там отметили, что многие мастера, которые занимаются традиционными для народов севера ремеслами, раньше не задумывались об экспорте своих работ, но теперь обращаются за консультациями.

Экспорт сувенирной продукции, изготовленной вручную, является одним из основных направлений, которые активно развивает центр. "Чукотка имеет ряд перспективных "эксклюзивных" направлений развития экспорта. Так, биоресурсы региона позволяют развить глубокую переработку оленя и морского зверя. Компания сможет организовать производство уникальной продукции: изделия из экологически чистых шкур, сувениры из пантов и рогов, биологически активные добавки. Продукты не массового потребления, но с существующим спросом во всем мире", - отметили в центре.

При этом организация ориентирована и на развитие международного туризма: ежегодно Чукотку посещают до 60 иностранцев, которые приезжают в северный край на охоту, рыбалку, для съемки миграции китов или фотографирования редких птиц. "Центр поддержки экспорта тесно работает с туристическими компаниями. Одной из самых популярных услуг является создание нового или модернизация уже существующего сайта компании на иностранном языке. Информация на нескольких языковых версиях сайта в перспективе позволит компаниям привлечь новых клиентов на международном рынке услуг", - уверены в организации.

Экспорт в Азию

Наиболее развитым экспортным направлением на Чукотке является поставка лосося в Японию и Китай. Местные предприятия поставляют рыбу в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Центр поддержки экспорта оказывает им консультативную помощь и готов содействовать в сертификации товара для регулярных поставок в Японию, переводе сведений на упаковке на иностранные языки и модернизации сайтов рыбопромышленных предприятий.

В 2020 году специалисты центра начали консультировать предпринимателей по правовым аспектам экспортной деятельности и нормам оформления документации. К примеру, сельскохозяйственный потребительский кооператив "Чукотка", который занимается разведением северных оленей, получил разъяснения по нормам сертификации. Компания планирует экспортировать в Китай рога домашних оленей после их первичной обработки.

Кроме того, сотрудники малых и средних предприятий Чукотского автономного округа прошли обучающие курсы школы экспорта Российского экспортного центра о документационном сопровождении экспортной деятельности и таможенном регулировании. Несколько десятков предпринимателей научились разрабатывать бизнес-планы, ориентированные на экспорт товаров и услуг, узнали, как искать первых иностранных клиентов. Им рассказали и о правилах ценообразования. Семинары и консультации соответствуют задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Кроме проведения аналитической и консультационной работы, центр готов предоставить потенциальным и действующим экспортерам Чукотки услуги по привлечению проверенных компаний, специализирующихся на профессиональном вовлечении иностранных партнеров во взаимодействие. Центр готов стать как соратником, так и посредником в процессе оказания таких услуг: оперативно оформить любые правоотношения, софинансировать оказанные услуги, проконтролировать и оценить качество оказанных консультаций и услуг партнерами", - добавили в организации.

Центр также проводит встречи и отбор потенциально интересных для работы и сотрудничества компаний и предприятий Чукотского автономного округа. "Наш регион готов предлагать проекты и принимать предложения от потенциальных инвесторов. Чукотке пора выходить на новые уровни, и мы к этому готовы", - сказали в руководстве центра.