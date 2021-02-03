Количество центров образования "Точка роста" в Тульской области увеличат до 91 в 2021 году

ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют в 2021 году дополнительно открыть 26 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", при этом их общее число увеличится до 91. Также будет расширен перечень направлений обучения, в него включены физика, химия, биология, экология, сообщила в среду на брифинге министр образования региона Алевтина Шевелева.

"В 2021 году в "Точках роста" добавляется естественнонаучное направление - физика, химия, биология, экология. Мы сохраняем традиционные направления, такие как IT и робототехника. И мы планируем, что еще 26 таких новых центров - "Точек роста", появятся в 2021 году во всех муниципальных образованиях нашего региона", - сказала Шевелева.

По ее словам, за два предыдущих года реализации нацпроекта "Образование" в Тульской области открыли 65 "Точек роста", между ними налажено сетевое взаимодействие, что обеспечивает равный доступ к обучению как в городских, так и в сельских школах. "Точки роста" становятся площадками для обмена передовыми технологиями, опытом для того, чтобы ребята, в том числе в малых сельских школах, могли обучаться на самом современном оборудовании", - отметила Шевелева.

Также в 2021 году власти региона продолжат развитие сети детских технопарков "Кванториум", основной технопарк открыли в Туле в ноябре 2016 года, в 2019-2020 годах на его базе создали три мобильных подразделения. Еще три мобильных технопарка по поручению губернатора Алексея Дюмина закупили для учреждений среднего профобразования. "Изменилась концепция дальнейшего создания "Кванториумов", теперь технопарки будут создаваться именно при школах, к традиционным направлениям - IT-технологии, робототехника, информатика, присоединяется целый блок естественнонаучного цикл, это и физика, и химия, и биология, и другие предметы. Первый такой "Кванториум" в 2021 году появится в городе Алексине на базе гимназии № 18", - добавила Шевелева.

Центры "Точка роста" создаются в школах для обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления детям дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков. Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.