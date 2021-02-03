В Самарской области до 2024 года откроют 12 центров онкологической помощи

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Самарской области планируют открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи до 2024 года по национальному проекту "Здравоохранение". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Всего в Самарской области к 2024 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" планируют открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи. К концу этого года еще два центра появятся в Советском и Красноглинском районах областной столицы", - говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодня обследования на онкопатологию можно пройти в Самарской городской больнице № 4, № 8, а также в Тольяттинской поликлинике № 3 и Сызранской ЦГБ.

Самарскую городскую больницу № 4, где онкоцентр открыли в конце прошлого года, оснастили современным оборудованием для диагностики онкопатологий: двумя гастроскопами и колоноскопами, маммографами, двумя аппаратами УЗИ и томографом. Все помещения, включая те, которые ранее не использовались, отремонтировали, в них ведутся приемы. "Оборудование позволяет выявлять даже небольшие новообразования на начальной стадии и сразу же начинать лечение. И мы можем обследовать пациента в течение одного-трех дней", - рассказал руководитель центра амбулаторной онкологической помощи Андрей Сладков. За больницей закреплены около 157 тыс. жителей трех районов Самары.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одна из целей нацпроекта "Здравоохранение". Он направлен на снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.