Центр передовых технологий начал работу в калининградской школе

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Научно-образовательный центр передовых технологий, созданный по инициативе губернатора Антона Алиханова начал работу в школе-интернате лицее-интернате (ШИЛИ), получившей статус базовой школы Российской академии наук в Калининграде. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"По инициативе главы региона здесь создан научно-образовательный центр передовых технологий. Совместно с вузом-партнером - Балтийским федеральным университетом (БФУ) им. Канта и министерством образования Калининградской области были выбраны направления подготовки - биология, химия, физика, математика и IT-технологии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первым создано новое образовательное пространство для юных химиков и биологов. Полноценно оно начало свою работу в январе этого года. Сейчас здесь занимаются 75 человек, обучающихся в профильных классах. Семь кабинетов оснащены оборудованием, с помощью которого возможно исследовать молекулы, заниматься селекцией, проводить опыты и научные эксперименты.

Заместитель директора ШИЛИ Мария Данилова сообщила, что особым интересом у учеников пользуются - биоинженерия и биоинформатика, дающие ответы на вопросы о природе человеческого генома, методах его изучения и редактирования. На базе научной лаборатории школьники, например, знакомятся с информацией о мутации, ее роли в эволюционном процессе, наследственных заболеваниях, знакомятся методиками машинного обучения и способами анализа баз данных.

В школе планируется создание лаборатории IT-блока, программирования и медиастудии, зоны коворкинга, 3D-моделирования и киберспорта. В ШИЛИ уже сформирована команда, ставшая победителем во Всероссийской школьной лиге по киберспорту в виде программы Dota 2 и занявшая в командном зачете четвертое место в России. Воспитанники секции также создали квест-игру по учебному учреждению в стиле Half Life 2 (компьютерная игра, научно-фантастический шутер от первого лица, сиквел Half-Life, разработанный компанией Valve).