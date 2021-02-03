Более 60 млн рублей вложили в создание цифровой среды в школах Великого Новгорода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Более 66 млн рублей вложено в реализацию проекта "Цифровая образовательная среда" в Великом Новгороде. В рамках проекта приобретены 58 интерактивных презентационных комплексов, 1 102 ноутбука и 29 многофункциональных устройств, сообщили в среду в пресс-службе мэрии.

"Из средств нацпроекта для нужд городских школ было выделено более 66 млн рублей. На эти средства приобретены 58 интерактивных презентационных комплексов, 1 102 ноутбука и 29 многофункциональных устройств. Почти 200 тыс. рублей были направлены на получение сотрудниками и педагогами дополнительного профессионального образования в сфере внедрения и функционирования цифровой среды", - говорится в сообщении.

В 2020 году 29 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода приняли участие в федеральном проекте "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Итогом реализации проекта в 2020 году стало внедрение во всех общеобразовательных учреждениях города современной цифровой образовательной среды, которая позволяет обеспечить модернизацию образовательного процесса.

В комитете образования Великого Новгорода отметили, что 2020 год стал во многом прорывным для сферы образования в регионе. Были приняты важные решения по повышению качества работы всей системы образования, по организации образовательного процесса с преимущественным применением электронного обучения с применением дистанционных технологий. Активное включение города в реализацию мероприятий национального проекта дало возможность приобрести за счет федеральных средств оборудование, которое позволит сформировать у школьников навыки обучения в цифровом мире, умения создавать цифровые проекты для своей будущей профессии.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.