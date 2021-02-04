В Тульской области увеличат до 12 лет сроки эксплуатации дорог за счет новой технологии

ТУЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Технологию объемно-функционального проектирования с 2021 года начнут применять при ремонте трасс в Тульской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Она позволяет подобрать состав асфальтобетонной смеси в зависимости от климата и увеличить сроки эксплуатации дороги с 8 до 12 лет, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Уже в этом году в рамках БКАД на двух участках дорог регионального значения планируется укладка асфальтобетонной смеси с применением объемно-функционального проектирования. Применение технологии дает возможность подобрать рациональную смесь в зависимости от климатических условий региона. Это позволит увеличить межремонтные сроки до 12 лет, а значит, сэкономить бюджетные средства", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, срок эксплуатации дорог за счет новой технологии увеличится почти в 1,5 раза, сейчас он составляет 8 лет. Метод объемно-функционального проектирования позволяет определить оптимальную толщину и плотность асфальтобетонного покрытия. Для этого учитывается транспортная нагрузка, а также данные об интенсивности осадков, солнечного света, максимальной и минимальной температуры воздуха в регионе.

Новая технология внедряется в рамках соглашения, заключенного между министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области и Российским дорожным научно-исследовательским институтом (РосдорНИИ). "Для внедрения технологии будут дооборудованы асфальтобетонные заводы и приобретено дополнительное лабораторное оборудование", - отметили в пресс-службе.

Технологию объемно-функционального проектирования впервые в 2021 году применят при ремонте подъезда к селу Сенево протяженностью 2,7 км в Алексинском районе, а также 4 км дороги Дубна - Лобжа - Головино в Дубенском районе, добавили в пресс-службе. Всего за год в регионе планируют отремонтировать около 333 км дорог. В рамках нацпроекта ремонт проведут на 12 региональных и 17 местных дорогах общей протяженностью более 97 км, на эти цели направят около 1,5 млрд рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.