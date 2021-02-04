Врачи томского НИИ будут отслеживать артериальное давление пациентов дистанционно

ТОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. НИИ кардиологии Томского научно-исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) и оператор связи МТС внедрят на базе института систему мониторинга артериального давления, которая позволит медикам дистанционно наблюдать за состоянием здоровья пациентов, страдающих от артериальной гипертонии, сообщили журналистам в пресс-службе НИИ.

"С помощью системы дистанционного мониторинга артериального давления "МТС 120/80" планируется проводить наблюдение за показателями артериального давления у больных артериальной гипертонией. Использование системы поможет повысить эффективность контроля артериального давления и улучшит прогноз при гипертонии, которая является самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием и ведущей причиной кардиоваскулярных осложнений", - говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служба, система позволяет медикам дистанционно наблюдать за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела, которые пользователи самостоятельно вносят в приложение.

Помимо этого, оператор и институт намерены сотрудничать по направлениям разработки, апробации и внедрении цифровых решений, IT инструментов и сервисов в медицинскую, исследовательскую и образовательную деятельность кардиоцентра, в рамках соглашения планируется экспериментальная и клиническая апробация этих решений на базе НИИ кардиологии. В частности, речь идет об использовании Big Data и системах принятия решений, удаленном мониторинге показателей, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы.

Артериальная гипертония, по данным Росстата, встречается у 40% взрослого населения в России. Это самая частая причина инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности, хронической болезни почек.

Цифровизация медицины является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в РФ по указу президента России Владимира Путина. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.