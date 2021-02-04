В Марий Эл к 2022 году появится экопарк по проекту формирования комфортной городской среды

ТАСС, 4 февраля. Парк по проекту "Формирование комфортной городской среды", который сохранит уникальную экологию лесопарковой зоны, откроют в Марий Эл к 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.

"На 2021-2022 годы запланирована реализация крупного проекта "Дубовая роща: парк городской культуры и экологии г. Волжск Марий Эл". Проектная документация уже разработана", - говорится в сообщении.

Проект по благоустройству Дубовой рощи в Волжске стал победителем в конкурсе "Формирование комфортной городской среды" в номинации малых городов численностью от 50 тыс. до 100 тыс. человек. На реализацию проекта будет выделено 80 млн рублей из федерального бюджета. В парке обустроят культурную, волейбольную, пикниковою, смотровую площадки, велодорожки, рыбачий берег.

В сообщении уточняется, что в рамках программы формирования комфортной городской среды в Марий Эл в 2020 году благоустроили 98 дворовых и общественных территорий. Общая стоимость работ составила более 200 млн рублей. На 2021 год запланировано благоустройство 84 территорий.

"Задача поставлена очень серьезная: определить быстрые победы, которые мы сможем достигнуть уже по итогам 2021 года, большие межведомственные задачи, которые будут достигнуты к 2024 году, и стратегические задачи к 2030 году. Блок, который я курирую, называется "агрессивное развитие инфраструктуры". В него мы предлагаем включить 6 основных стратегий развития: стратегия развития строительной отрасли, стратегия инфраструктурного строительства", - подчеркнул Хуснуллин на заседании.

Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на благоустройство общественных пространств и дворов, началась в 2017 году. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%.