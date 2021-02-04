Весогабаритный контроль установят на трех пунктах в Калмыкии в 2021 году

ЭЛИСТА, 4 февраля. /ТАСС/. Автоматические пункты весогабаритного контроля будут установлены в трех местах на дорогах Калмыкии для контроля над большегрузами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы Калмыкии по итогам рабочей встречи в Элисте руководителя региона Бату Хасикова с руководителем федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) Виктором Басаргиным, на которой были обсуждены вопросы безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог в республике.

"Для проведения контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланирована установка трех автоматических пунктов весогабаритного контроля. Кроме того, на трассах с большим трафиком будут проводиться рейдовые мероприятия по межрегиональным регулярным перевозкам", - говорится в сообщении.

По словам Хасикова, сейчас в республике ведется работа по улучшению технической базы. Благодаря взаимодействию руководства региона и Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора осуществляется контроль за проездом тяжеловесного транспорта. Отремонтировано дорожное полотно под динамическими весами и на контрольных площадках взвешивания на двух стационарных пунктах весогабаритного контроля СПВГК "Яшкуль" на автодороге Яшкуль-Комсомольск-Артезиан и СПВГК "Лола" на автодороге "Элиста-Арзгир-Минеральные воды". Это позволило в прошлом году выявить значительно количество нарушений.

Басаргин отметил значительные положительные изменения в Калмыкии в сравнении с предыдущими годами в части обеспечения сохранности автомобильных дорог. Республика уделяет внимание и совершенствованию пассажирских перевозок общественным транспортом. Это лицензирование предпринимателей, осуществляющих транспортные услуги, а также контроль за обязательным соответствием всем требованиям - наличие карты маршрута, техосмотр транспорта, предрейсовый осмотр водителей, добавили в пресс-службе.

"Многое уже сделано, но многое нам еще предстоит сделать. Необходимо совершенствовать, автоматизировать подходы к организации контроля за проездом тяжеловесного транспорта. Наращивать темпы в обеспечении комфорта и безопасности для наших жителей и гостей на дорогах республики с учетом нормативных требований Ространснадзора. О чем договорились с Виктором Фёдоровичем", - написал Хасиков на своей странице в Instagram.

Сейчас на автодорогах Калмыкии весовой и габаритный контроль осуществляется на двух стационарных пунктах, расположенных на трассе Яшкуль - Комсомольский - Артезиан и Элиста - Арзгир - Минводы, уточнили в пресс-службе правительства республики.