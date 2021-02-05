Рязанский губернатор предложил разработать федеральные нормы о бережливом производстве

ТАСС, 5 февраля. Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил разработать на федеральном уровне нормативно-правовые акты для внедрения бережливых технологий на промпредприятиях и в органах власти. Инициатива была озвучена в пятницу на площадке клуба губернаторов, реализующего проект "Эффективный регион", заседание транслировалось онлайн.

"Рязанский регион выступает сегодня с инициативой поставить вопрос о разработке на федеральном уровне нормативно-правовых актов для внедрения бережливых технологий на промышленных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях. Уверен, это позволит упорядочить нашу работу и оценку ее качества, в целом положительно скажется на ее результатах, отразится на эффективности всех предпринимаемых нами шагов", - отметил Любимов.

Глава региона подчеркнул, что власти Рязанской области, где бережливое производство активно развивается с 2017 года, столкнулись с необходимостью создать унифицированный подход к последовательной интеграции методов бережливости как в рамках региона, так и по стране в целом.

Как рассказал Любимов, в Рязанской области успешно работает Центр бережливого производства, на базе министерств, правительства области и администрации Рязани создаются многофункциональные координационные центры. Сейчас проходит апробацию система оценки уровня внедрения инструментов бережливого производства - пилотными площадками стали министерства регионального правительства и поликлинические отделения учреждений здравоохранения.

Кроме того, три муниципалитета области стали пилотными для отработки стратегии реализации программы "Бережливый регион". По итогам внедрения стратегии планируется комплексно запустить процессы улучшений на социальных и промышленных предприятиях в этих районах.

Распространение принципов бережливого производства является одной их составляющих нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", который является развитием одноименного приоритетного проекта, действующего с 2017 года. Ключевая цель нацпроекта - ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.