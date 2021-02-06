В Приморье открылся всероссийский фестиваль детского кино и телевидения "Веселая ларга"

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения "Веселая ларга" открылся в субботу во Владивостоке, участие в нем принимают школьники из 47 регионов. Об этом ТАСС сообщила начальник организационно-аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры Минкультуры Приморского края Ольга Максимчук.

"В субботу, 6 февраля, во Владивостоке состоялось открытие Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения "Веселая ларга". Мероприятие проходит в Приморье 11-й раз, в этом году участие в мастер-классах и лекциях от известных деятелей культуры примут более 2 тыс. ребят из 47 регионов России. Фестиваль дал школьникам возможность продемонстрировать свои первые киноработы, новостные сюжеты, мультфильмы и социальные ролики в конкурсной программе", - сказала Максимчук.

Она отметила, что более 300 детей станут участниками экскурсий по Владивостоку, во время которых им предстоит выполнить творческие журналистские задания.

Важной составляющей программы фестиваля станет первый Дальневосточный питчинг юных кинематографистов, где школьники презентуют идеи сценариев кинопроектов на тему безопасного поведения подростков в интернете. Мероприятие организует детское медийное объединение "Бумеранг" на средства гранта президента России на развитие гражданского общества. Авторы лучшей работы получат 400 тыс. рублей на приобретение профессиональной видеотехники для съемки картины. Общий призовой фонд составляет 2 млн рублей.

В образовательную программу фестиваля также вошли мастер-классы и творческие встречи с российскими актерами, сценаристами и мастерами монтажа. Команда педагогов и студентов Российского института театрального искусства (ГИТИС) проведет практические занятия и поможет начинающим кинематографистам в съемке тизеров будущих фильмов и в подготовке презентации кинопроектов.

Проведение фестиваля детского творчества отвечает задачам национального проекта "Культура", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Проект направлен на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки творческих инициатив.