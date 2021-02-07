В Ростовской области до конца года планируется создать аналог "Сколково"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Инновационный научно-образовательный центр (ИНТЦ) "Долина Дона", создаваемый в Ростовской области в рамках Южного научно-образовательного центра (НОЦ), запустят в этом году. Как рассказала в воскресенье ТАСС руководитель центра управления проектами Южного НОЦ Инесса Ефременко, технологическая долина получит формат и льготы "Сколково".

Инициаторами создания ИНТЦ стали правительство Ростовской области, Донской государственный технический университет (ДГТУ) и АО "Региональная корпорация развития". Площадкой для создания "Долины Дона" выбрали один из кампусов ДГТУ, где на площади 13 тыс. кв. метров разместят центры прикладных и технологических исследований, лаборатории коллективного пользования, научно-исследовательские организации и предприятия региона.

"На заседании совета научно-образовательных центров мирового уровня, который возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий науку и образование, рассматривались дополнительные меры поддержки пяти НОЦ, в том числе нашего. В качестве основного запроса была наша просьба по созданию в более ускоренном режиме так называемой технологической долины - ИНТЦ "Долина Дона". Это один из элементов программы Южного НОЦ. Фактически речь идет о локализации формата и льгот "Сколково" в Ростове-на-Дону, - рассказала Ефременко. - Думаю, что в течение 2021-го эта территория может быть создана".

На площадке будущего ИНТЦ уже есть офисное здание и часть производственных помещений. По словам собеседницы агентства, запуск "Долины Дона" не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

Основными направлениями деятельности ИНТЦ станут цифровизация АПК и индустриального комплекса, развитие органического земледелия, технологий пищевой и перерабатывающей промышленности, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, робототехника, системы мониторинга качества растениеводства. Ефременко добавила, что на территории "Долины Дона" будет действовать льготный режим регулирования градостроительной деятельности. Кроме того, резидентам ИНТЦ будут предоставлены налоговые льготы.

О НОЦ

Южный НОЦ создали в 2019 году. Его участниками стали 14 университетов, восемь научных организаций и около 30 индустриальных партнеров Юга, Северного Кавказа и Центра России. Среди них - Донской государственный технический университет, Южный федеральный университет, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Южный научный центр РАН, Волгоградский технический университет, Костромской государственный университет, Орловский государственный университет им. Тургенева и Дагестанский государственный технический университет.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента 2018 года. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Проект предполагает реализацию не менее пяти проектов класса мегасайенс и создание не менее 15 НОЦ мирового уровня. Также должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

С учетом последних поручений президента России Владимира Путина относительно национальных проектов, корректировки их сроков, целей и задач, нацпроект "Наука" может претерпеть ряд изменений и модифицироваться в "Науку и университеты", такое предложение обсуждается в Минобрнауки России. Однако на текущий момент официальная позиция правительства России по этому вопросу неизвестна.