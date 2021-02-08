Власти Якутии считают, что всемирный центр мамонта поможет централизовать работу ученых

ЯКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Всемирный центр мамонта, который планируется создать в Якутии в рамках национального проекта "Наука", позволит объединить усилия ученых-палеонтологов, работающих в регионе. Такое мнение ТАСС в понедельник, в День науки, высказал первый заместитель министра образования и науки республики Михаил Присяжный.

На территории Якутии сосредоточено более 70% мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других остатков мамонтовой фауны. В регионе найдены и изучены наиболее редкие находки: Юкагирский мамонт, Оймяконский мамонтенок, Колымский носорог, Малоляховский мамонт, мамонт Юка. Большую известность приобрели носорожек Саша и отлично сохранившиеся особи пещерных львят из Абыйского улуса, которые стали научной сенсацией мирового уровня.

"Мы попытаемся объединить все научные коллективы, работающие в регионе по палеонтологической тематике, под одной организационной исследовательской платформой. При реализации отдельных мероприятий нацпроекта "Наука" появились новые возможности для оборудования наших палеонтологических лабораторий", - рассказал Присяжный. Он напомнил, что лаборатория создана в федеральном исследовательском центре в Якутске, давно работают научные коллективы палеонтологов в Академии наук республики и Северо-Восточного федерального университета.

Он добавил, что новые научные лаборатории геокриологического и палеонтологического профилей появятся в конце этого года в Малой академии наук Якутии. "Сейчас закупается оборудование. Наша задача - воспитать новое поколение исследователей, проводить профориентационную работу с учетом привлечения и закрепления молодых людей в науке", - отметил собеседник агентства.

По словам Присяжного, в 2021 году состоится экспертная встреча специалистов по изучению мамонтов. "В рамках проведения в России Года науки и технологий планируем организовать в Якутии серию встреч по мамонтовой тематике. Конференция станет подготовительным этапом к международному мамонтовому форуму в 2022 году", - сказал он.

"В замороженном состоянии палеонтологические объекты сохраняют огромный массив информации о геологической эпохе, ландшафтах, климате, могут прояснить вопросы эволюции живой природы, экологических адаптаций видов, их морфологических особенностей, невозможных при изучении скелетных остатков", - добавил он. По словам первого замминистра, современные методы исследований, в первую очередь генно-молекулярные и радиоизотопные, позволяют получать ранее недоступные сведения о прошлых эпохах, чему особенно способствует максимальное сохранение ископаемых находок. "Это и есть то конкурентное преимущество республики, которое будет поддержано созданием в Якутске соответствующей инфраструктуры и самого современного приборного парка, что позволит вывести палеонтологические исследования в Российской Федерации на высочайший мировой уровень", - полагает эксперт.

Арктические исследования

Создание Всемирного центра мамонта включено в региональную госпрограмму научно-технологического развития до 2024 года. "На финансирование госпрограммы по развитию науки в 2021 году решением главы региона [Айсена Николаева] дополнительно направят порядка 200 млн рублей. Важная роль в составе программы отведена арктическим исследованиям и созданию центра мамонта, кадровому обеспечению, целевой подготовке и поддержке роста научных компетенций, формированию развития научно-образовательной системы мирового уровня", - отметил собеседник агентства.

Предполагается и создание современной инфраструктуры для хранения и изучения уникальных палеонтологических находок. "Планируется создание условий для приема ископаемых остатков мамонтовой фауны в Якутии, а также криохранилища мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия). Среди задач центра - организация деятельности музейно-выставочного комплекса мамонтовой фауны, научных исследований мирового уровня, закрепляющих позиции Якутии как мирового центра научных исследований мамонтовой фауны", - подчеркнул первый заместитель министра.

Кроме того, новая региональная госпрограмма позволит вывести уникальные арктические исследования, которые ведутся в Якутии, на новый уровень.

"Перспективно создание целевых кафедр и лабораторий в интересах компаний, работающих в Якутии. При этом возможна и целевая подготовка специалистов по необходимым направлениям и не только для компаний из Якутии. Это могут быть и специалисты, необходимые для работы в других регионах, арктической зоне России, а также в странах, которые начинают свою деятельность в Арктике", - считает доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственный службы, координатор экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

Воротников добавил, что перспективными направлениями региональной науки остаются криобиология, мерзлотоведение, ветеринария, материаловедение. "В Якутии ведется широкий спектр научных исследований, а также разрабатываются материалы и технологии, которые находят применение в условиях Крайнего Севера", - пояснил собеседник агентства.