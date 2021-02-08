Власти Якутии направят свыше 100 млн рублей на поддержку начинающих фермеров

ЯКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии в 2021 году направят 102,7 млн рублей на конкурс среди начинающих фермеров "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В 2021 году общая сумма грантов [конкурса] "Агростартап", который проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", составила 102,7 млн рублей. Средства направят из республиканского и федерального бюджетов", - рассказали в ведомстве.

В Якутии конкурс "Агростартап" проходит уже третий год. Его победители могут получить до 6 млн рублей в зависимости от направления развития хозяйства. Средства гранта можно направить на покупку сельскохозяйственных животных, техники, оборудования для производства и переработки продукции, земельного участка, а также на подключение производственных объектов к инженерным сетям и другие нужды.

В 2019 году поддержку по гранту получил 41 фермер, в 2020-м - 34.