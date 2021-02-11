Власти Приморья выделили вдвое больше средств на адаптацию жилья для инвалидов

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья предусмотрели в бюджете на 2021 год более 40 млн рублей на компенсации за приспособление домов под нужды инвалидов, в 2020 году на это выделяли 16,5 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Почти 40 млн рублей предусмотрели в бюджете Приморья на компенсации за приспособление жилья под нужды инвалидов в 2021 году. Эта мера социальной поддержки позволяет снизить расходы маломобильных граждан на приобретение специального оборудования для обустройства быта. Выплату в 400 тыс. рублей можно получить на приобретение подъемников, доставку и установку пандусов в подъезде, компактных лестницеходов, в том числе интегрированных с креслом-коляской", - говорится в сообщении.

Маломобильные граждане также смогут получить компенсацию - до 50 тыс. рублей на установку доводчиков, расширение входных проемов, внутриквартирных и балконных дверей, приобретение пандусов на пороги. Для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тыс. рублей на приобретение и установку видеодомофона.

В региональном министерстве труда и социальной политики отметили, что ранее заявителю авансом перечислялась половина стоимости оборудования, с начала года они могут получить 70% компенсации до покупки. Оформление компенсации занимает до 31 рабочего дня.

Формирование комфортной для жителей городской среды соответствует задачам национального проекта "Жилье и городская среда".