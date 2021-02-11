В Вологодской области на поддержку семей направят почти 3,5 млрд рублей

ВОЛОГДА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области направит почти 3,5 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, распространенном в четверг.

"Поддержка семей с детьми, создание максимально комфортных условий для воспитания подрастающего поколения - первостепенная задача, поставленная президентом России. В Вологодской области в 2021 году на реализацию проекта направлено более 3,48 млрд рублей. В рамках выделенных средств предусмотрено назначение разовых и ежемесячных выплат. Это областной материнский капитал, ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением детей, компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, проведение бесплатно процедуры ЭКО [экстракорпорального оплодотворения]", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора, председателя правительства области Антона Кольцова.

Комплекс мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, реализуется в регионе в рамках проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в состав национального проекта "Демография".

Помимо этого, с 2019 года в области действует программа "Земельный сертификат", по которой многодетным семьям, стоящим в очереди на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, выплачивается компенсация в размере 223,4 тыс. рублей. Это средняя кадастровая стоимость 10 соток земли под индивидуальную застройку. Деньги можно потратить на покупку готового жилья или на первоначальный взнос, на оплату ипотеки или жилищного кредита. Программой воспользовались более 3,7 тыс. вологодских семей.

Также в регионе продлена до 2022 года региональная программа льготной ипотеки: вологодские семьи могут получить льготный ипотечный займ в рамках программы ипотечного жилищного кредитования Вологодской области по ставкам на 3% ниже, чем ставка по используемой программе АО "Банк ДОМ.РФ". Программой воспользовались в 2019-2020 годах более 1,4 тыс. семей.